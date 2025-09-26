ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından şair-yazar Gazanfer Eryüksel’in “Vitray” isimli şiir kitabı Şey Kitap’tan çıktı.

Eryüksel, son kitabında insan ve evren hallerine vitrayların ışıltılı dünyasından bakıyor. Renkli cam kırıklarından kompozisyon oluşturma sanatı olan vitray, kitapta yalnızca isim olarak değil, tüm şiirlerin başlıklarında da kullanılan temel bir metafor olarak öne çıkıyor.

Eryüksel’in şiirleri, anlatımcı bir söyleyişle imgeleri buluşturuyor. Şiirin bütününde imgesel bir yapı kurulurken, dizeler arasında da incelikle işlenmiş imgeler göze çarpıyor. Günlük yaşamdan evrene, doğadan mitolojiye, tarihten şairlere kadar pek çok öğe, vitrayın renkli prizmasında kırılıp varsıllaşarak dizelere dönüşüyor.

Okuru yoğun bir duygusallığın içine sürüklemeden, mesafeli bir lirizmle kaleme alınan “Vitraylar”, evrene vitray güzelliğinde bir bakış sunuyor.

Eryüksel’in kitabının https://www.shopier.com/39697113 sitesinden temin edilebileceği belirtildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ