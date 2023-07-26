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Başarılı performansından dolayı değerlendirme kurulunun büyük beğenisini kazanan Müzik Bölümü Çoksesli Korosu, entonasyon, homojenlik, ritmik uyum ve ses dengesi unsurlarını içeren Teknik İzlenim Başarı Ödülüne layık görüldü.

Müzik Bölümü Çoksesli Korosu, festivalde ülkenin farklı noktalarından ve Bulgaristan, Almanya gibi ülkelerden katılım sağlayan korolarla aynı platformda buluştu.

Çoksesli koro, festival kapsamında Troya Müzesi konseri, Barış Kordonu’nda açık hava konseri, son olarak ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre Merkezi olmak üzere Çanakkale’de 3 farklı alanda sahne aldı.

Öğr. Gör. Ceren Uygun Oğhan’ın yönetimindeki çoksesli koro, Fin halk şarkısı “On Suuri Sun Rantas Autius”, Peru halk şarkısı “Hanacpachap”, Fransız halk şarkısı “Tourdion” gibi dünya geleneksel müziğinden örnekler sundu. Ayrıca günümüz bestecilerinden Eric Whitacre’a ait olan “The Seal Lullaby”, ülkemiz bestecilerinden Adnan Atalay’a ait olan “Ağacın Türküsü” gibi hem ulusal hem de uluslararası halk şarkılarının ve önemli bestecilerin eserlerini seslendirdi. Son olarak “Sing Alleluia Clap Your Hands” eseri ile final yaptı. Koroya piyanosuyla, Dilay Setenay Öztürk eşlik etti.

Çoksesli koro, hem festivalde yer alan koroların şefleri hem de değerlendirme kurulundan övgüler alırken önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası organizasyonlara davet edildi.