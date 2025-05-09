Çorumlu gençlerin kurduğu ve tamamen kendi çabalarıyla hayata geçirdikleri kültürel sosyal medya hareketi ÇORGEN, kısa sürede büyük ilgi gördü. “Çorumsal Gençlik” adıyla yola çıkan ekip, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş değerlerini genç bir bakışla yeniden gündeme taşımayı hedefliyor.

Özellikle TikTok’ta paylaştıkları “Çorum’a Özgü Kelimeler” videosu kısa sürede 150 bin izlenmeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Çorum bizim için sadece bir şehir değil, Anadolu’nun kalbi ve kültürün simgesidir. Çorumsal kelimesiyle, Çorum’u ve Anadolu’nun kültürel değerlerini benimseyerek, Tokat, Amasya, Yozgat, Sivas gibi şehirlerin de unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini genç bir bakış açısıyla tanıtmak istiyoruz” denildi.

ÇORGEN, sosyal medya hesapları @corgenmedya üzerinden yayımladığı içeriklerle Anadolu’nun kültür ve tarihini tanıtmaya devam ediyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ