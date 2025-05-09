Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Otrar ile Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Suna Tarhan, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilişkin saha uygulamalarını incelemek ve eğitim kurumlarıyla istişarelerde bulunmak üzere Çorum’a bir dizi ziyarette bulundu.

Ziyaret programı, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Görüşmede, il genelinde yürütülen özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin mevcut durumu ele alınarak, kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek çalışmalar değerlendirildi.

VALİLİK VE OKUL ZİYARETLERİ

Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Otrar, Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan’ı da makamında ziyaret ederek, ildeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede, eğitimin tüm paydaşlarının ortak hedefler doğrultusunda koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretler kapsamında Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi’nden başlayan okul incelemelerinde, eğitim ortamları yerinde görülerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ardından Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’na geçen heyet, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik mesleki eğitim faaliyetlerini değerlendirerek, öğrencilerin mesleki yeterlilik kazanmalarına yönelik uygulamaları inceledi.

“SAHADAN GELEN GERİ BİLDİRİMLER ÖNEMLİ”

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde öğretmenlerle bir araya gelen Prof. Dr. Otrar, sahadaki deneyimleri dinleyerek çözüm odaklı önerilerde bulundu. Ziyaretin devamında Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, özel eğitim okul ve kurum müdürleriyle görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda yürütülen faaliyetler, projeler ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Prof. Dr. Otrar daha sonra Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek, özel yetenekli öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe) ziyaretiyle sona erdi. Bu ziyarette, orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik özel eğitim hizmetleri yerinde incelendi.

“SAHADAKİ GERİ BİLDİRİMLER YOL GÖSTERİCİ”

Ziyaretlerin sonunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Otrar, sahadan alınan geri bildirimlerin özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kalitesini artırma yolunda çok değerli olduğunu belirtti. Çorum’da yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladığını dile getiren Otrar, süreçte tüm paydaşların iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret programında Prof. Dr. Mustafa Otrar’a, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Şube Müdürü Müslüm Kılıç eşlik etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR