Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Uzm. Dr. Azak, şimdiye kadar yürütülen projeler, çölyak hastalığıyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturma faaliyetleri ve glütensiz ürünlere erişimin kolaylaştırılması yönünde planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Ziyarette çölyak hastalarının yaşadığı temel sorunlar da gündeme getirildi. Özellikle glütensiz ürünlere ulaşmadaki zorluklar, sosyal hayatta karşılaşılan engeller ve çölyak hastalarına özel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan eksiklikler üzerinde duruldu.

Vali Ali Çalgan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ