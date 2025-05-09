Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında yapılan İl Genel Meclisi Mayıs ayı 5. oturumunda gündem dışı olarak söz alan AK Partili İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Şişli, “Bazı basın yayın kuruluşlarında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Osmancık cezaevi projesine tepki başlığıyla yapılan haberlerden ötürü ilçeme yapılan yatırım için konuşmak istiyorum” dedi.

İhalesi yapılan 1000 kişilik cezaevi projesiyle ilgili kamuoyunu yanıltan bir açıklama yapıldığını kaydeden Şişli, “Söz konusu proje ilçemizin istihdamı için önemli bir adım. AK Parti Osmancık İlçe Başkanımız ve bizler, cezaevi projesini müjde olarak duyurduk ve bunun arkasındayız.

300 rütbeli ve 400’e yakın sivil memur ve işçinin çalışacağı bu kurumda önemli bir istihdam sağlanacak. 700 personelin maaş alacağı ilçemizde ekonomik anlamda canlanma yaşanacak. Cezaevine konulacak olan 1000 mahkûmun yakınları ziyaret için ilçemize gelecek. Bu ziyaretçiler, Osmancık pirinci ve Çorum leblebisi alıp esnafımıza ekonomik destek sağlamış olacaklar. Mahkûmların iaşe giderleri de ilçe esnafımızdan sağlanacak. 100’lerce kişiye iş istihdamı sağlayacak bu projede büyük emeği olan AK Parti Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’ya teşekkür ediyorum.

Muhalefet milletvekilinin ilçemize yönelik somut bir proje ürütmediğini görüyoruz. Sayın Tahtasız’a naçizane önerim, Çorum için dertlensin, projeleri fiil olarak takip etsin. Elini cumhur ittifakı milletvekilleri gibi taşın altına koysun” dedi.