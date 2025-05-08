CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’un gündeminde olan Osmancık’a yapılacak bir milyar liralık cezaevi projesinden yola çıkarak, “AKP, 23 yıllık iktidarında, bir asrı geride bırakan cumhuriyetin birikimi yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa elden çıkardı. Böylelikle bu parti, fabrika kapatan cezaevi açan iktidar olarak tarihteki yerini aldı" dedi.

Şirket, fabrika, liman, otel, enerji tesisleri, cennet koylar, yeşil alanlar ve tarım arazilerinin mirasyedi gibi satılıp savıldığını belirten Tahtasız, Çorum Şeker Fabrikası’nın 2018 yılında satıldığını, 1957’de faaliyete geçen Çimento Fabrikası’nın 1992 yılına kadar devlet tarafından çalıştırıldığını, o yıl özelleştirilen fabrikanın 2017 yılında kapatıldığını hatırlatarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“AKP iktidarı geride bıraktığı 23 yılda Çorum’a ne kazandırdı derseniz? Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Sungurlu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu, şimdi de 1 milyar 17 milyon TL harcanarak yapılacak Osmancık Cezaevi. Kötü zemine yapılan, teslim edildiği halde eksikleri bir türlü bitmeyen TOKİ konutlarını da unutmamak lazım elbette.”

“Bu iktidarın en övüneceği iş fabrikaları satıp cezaevi açmak oldu. Ancak, yoksullukla beraber suç da arttığı için cezaevleri yetmiyor. İşlenen cinayetler, hırsızlıklar, gasplar, uyuşturucu suçları her geçen yıl katlandı. Cezaevleri doldu, taştı. 15 kişilik koğuşlarda 40 kişinin yattığı sıkça haber konusu oldu. Her fabrika bir kaledir misyonundan, vizyonu cezaevi açmak olan bir iktidar dönemine geçildi.”