AK Partili kadınlar, “Aile Yılı” kapsamında ilimizin güçlü kadın yöneticilerini ziyaret ediyorlar.
Bu çerçevede, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Av. Semra Akyüz, İl Başkanı Yakup Alar’ın eşi Mehpare Alar, İl Başkan Yardımcısı Saliha Köklükaya ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Paşaoğlu, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam’ı ziyaret ettiler.
AK Partili kadınlar, geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle de Yağmaksan Fabrikası’nda çalışan emekçi kadınlarla bir araya geldiler.
Editör: Haber Merkezi