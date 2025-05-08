H. Cüneyt Özarslan’ın sahibi olduğu, Çorum’un bisiklet, çocuk gereçleri ve akülü araçlar alanındaki öncü mağazası Çorum Bisiklet Dünyası, Ümit ve Corelli Bisikletler, BabyHope ve Baby2Go Akülü Araçlar ve Scooterlarda % 15 indirimli Büyük Bahar Kampanyası’nı başlattı.

Bisiklet tutkunlarına geniş ürün yelpazesi sunan Çorum Bisiklet Dünyası, modern şehir bisikletlerinden sağlam dağ bisikletlerine, yol bisikletlerinden çocuk modellerine kadar her ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Kask, eldiven, pompa, kilit ve aydınlatma gibi tüm tamamlayıcı ekipmanlar da kampanya dahilinde avantajlı fiyatlarla yansıtılıyor.

Çocuklar için eğlence ve güvenliği bir araya getiren ürün çeşitleriyle dolu dolu bir bahar…

BabyHope ve Baby2Go Akülü Arabalar: Güvenli, dayanıklı ve eğlenceli modeller farklı yaş gruplarına hitap ediyor.

BabyHope Akülü Motorlar: Gerçek motosiklet deneyimi yaşatan, şık ve güçlü tasarımlar çocukların yeni favorisi!

Işıklı Çocuk Scooterları: Denge geliştirici, rengarenk ve eğlenceli tasarımlarla baharın enerj isini artırıyor.

20 Mayıs 2025’e kadar geçerli kampanya, stoklarla sınırlı.