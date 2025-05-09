CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve gelecek nesillere miras olarak bırakılan Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin kiralanması ve satılmasının yanına AOÇ markasıyla üretilen dondurma, süt, peynir, tereyağı, kaşar gibi ürünlerin kiraya verilmesinin de eklendiğini bildirdi.

Son dönemde kamuoyunun da gündemine gelen Atatürk Orman Çiftliği’ne ait ürünlerin başka üreticiler tarafından üretildiği ve AOÇ markası ile satıldığı iddialarının ardındaki gerçek ortaya çıktı.

Konuyu Atatürk Orman Çiftliği’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız’ın sorusunu yanıtlayan AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, “4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 69’ncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yönerge kapsamında 9 adet firma ile hakların kiraya verilmesine ilişkin sözleşme imzalanmış olup 2024 ve 2025 yıllarında toplam 27 milyon 185 bin 944 TL + KDV gelir elde edilmiştir” dedi.

GEREKÇE BİLİNİRLİĞİ ARTIRMAK!

AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım hakların kiraya verilmesi metoduyla üretim yapılması metoduyla üretim yapılmasındaki amaçlarını ise şöyle açıkladı:

“Atatürk Orman Çiftliği markasının Türkiye genelinde bilinirliğinin ve marka değerinin artırılmasını amaçlamaktır. Hali hazırda Atatürk Orman Çiftliği Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt Fabrikası ile Meyvesuyu ve Bal Fabrikası aktif olarak üretime devam etmektedir. Ancak talebi karşılayacak üretim kapasitesi yeterli olmadığı durumlarda çiftlik kalite standartlarına uygun gıda ürünleri hakların kiraya verilmesi yöntemiyle üretilmektedir.”

MARKAYA OLAN GÜVEN ZEDELENİYOR

Atatürk Orman Çiftliği KİT Üst Komisyonu Toplantısı’nda konuyu gündeme taşıyan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AOÇ markasıyla piyasada satılan ürünlerin AOÇ tarafından değil de başka firmalar tarafından üretilip satılmasının markaya olan güveni sarsacağını ifade ederek eleştiri getirmişti.

Atatürk Orman Çiftliği yönetimi yatırım yaparak, pazarlama ağlarını genişleterek halkın büyük bir güven duyduğu ve severek tükettiği AOÇ markalı ürünleri kendi üretip Türkiye’nin her yerine satmak yerine başka firmalara üretim hakkını kiralamasını yanlış bulduğunu vurgulayan TBMM KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız komisyon toplantısında şunları söylemişti:

“Bir vatandaşın çektiği videoda Atatürk Orman Çiftliği markalı keçi sütlü dondurmanın başka bir firmaya ürettirildiği görülüyor. Vatandaş da haklı olarak ‘Biz, Atatürk Orman Çiftliği'nin kendi üretimi diye aldık ancak olayın başka boyutları mı var?’ diye soru soruyor. Yine, Atatürk Orman Çiftliği markasıyla satılan sütün, tereyağının, peynirin, kaşarın da başka firmalara ürettirildiğini biliyoruz. Atatürk Orman Çiftliği'nin bir süt fabrikası var fakat ne hikmetse sütü de dondurmayı da başka firmalara ürettiriyorsunuz. Markaya olan güveni de bu şekilde zedeliyorsunuz.”

Editör: HABER MERKEZİ