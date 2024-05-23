Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen özel turnuvada atletizm, voleybol, ayak tenisi, basketbol ve dart müsabakaları yapıldı. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi ve atletizm sahasında gerçekleşen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren takımlar ve sporcular şu şekilde oluştu.

Atletizm 5000 metre kadınlar: 1.Özlem Aköz.

Atletimz 5000 metre erkekler: 1.Mehmet Kalyoncu, 2.Seydi Kaan Yurdakul, 3.Mehmet Karadirek.

Ayak tenisi: 1.Kolpaçino, 2.Ballas, 3.Ka Chow be Hentbol JK.

Basketbol kadınlar: 1.Acılı Leblebi, 2.Şekerli Leblebi.

Baskebol erkekler: 1.Makaradaymış, 2.Zamazingo, 3.4 kısa.

Dart erkekler: 1.Abdullah Çelik, 2.Muhammed Yiğit, 3.Emrah Bülbül ve Hamza Görhan.

Voleybol : 1.Fen Edebiyat Fakültesi, 2.Arge Ateşi, 3.Anksiyete, 4.Sarı Yelekliler.

ÖDÜLLER

SAHİPLERİNİ

BULDU

Final müsabakalarının ardından Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Mehmet Kutlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Erkan Demirkan, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPY Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çisem Ünlü, Hitit Üniversitesi Araştırma Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Tosun, Öğretim Üyesi Dr.Turgut Yıldırım, Öğretim Üyesi Dr.Fırat Koç, Öğretim Görevlisi Dr.Güner Saka ve Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri Erdoğan Atmaca katıldı. Dereceye giren takımlar ve sporcular protokol üyelerinin ellerinden ödüllerini aldı.



Editör: RIFAT KARA