Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu, 2-9 Haziran tarihlerinde Yunanistan’ın Patra kentinde düzenlenecek olan U23 ve Elite Büyükler Dünya Muay Thai (Tayland boksu) Şampiyonası’nda Türkiye adına ringe çıkacak.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporcular dün İstanbul’da Eser Diamond Hotel & Convention Center’da kampa girerken, Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu da kampa katıldı. Millilerin kampı 31 Mayıs’ta sona erecek olup, ay-yıldızlılar aynı gün otobüsle 985 kilometrelik Patra kentine hareket edecek. Açılış töreni 1 Haziran’da gerçekleştirilecek şampiyona 2 Haziran’da yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Çorum Birlik Spor Kulübü sporcusu olan Abdussamet Uğurlu, elit A class büyük erkekler 57 kiloda mücadele edecek.