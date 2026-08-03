Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde, Alaca Kaymakamlığı ile Alaca Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Hitit Cup Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne olan final maçlarının ardından tamamlandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona 26 takımdan yaklaşık 400 sporcu katıldı. Üç gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada, Samsun Kadıköy Spor şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tokat Museko Spor ikinci olurken, Sinopspor üçüncülüğü, Osmancık Kandiber Spor ise dördüncülüğü elde etti.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tokgöz, Alaca İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökan Aktaş ve çok sayıda sporsever katıldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, sporcuların şampiyonluk sevinci tribünlerden büyük alkış aldı.

Turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, organizasyonun dostluk ve kardeşlik ortamında başarıyla tamamlandığını belirterek, "Turnuvamızın şampiyonu olan Samsun Kadıköy Spor'u gönülden tebrik ediyor, ikincilik elde eden Tokat Museko Spor'u, üçüncü olan Sinopspor'u ve dördüncülüğü kazanan Osmancık Kandiber Spor'u göstermiş oldukları mücadele ve başarılarından dolayı kutluyorum. Turnuva boyunca sahada ter döken sporcularımıza, teknik ekiplere, hakemlerimize, organizasyonda görev alan personele ve tribünleri doldurarak takımlarımıza destek veren tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Organizasyon, dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu içerisinde başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.