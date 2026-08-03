2024 yılından beri Türkiye Karate Federasyonu U14 Teknik Kurulu’nda yer alan Çorumlu antrenör Samet Türe, yeni dönemde de Türk karatesinin geleceği için çalışmaya devam edecek.

Çorum sporunun başarılı isimlerinden, milli antrenör ve Türkiye Karate Federasyonu U14 Teknik Kurulu Üyesi Samet Türe, federasyon tarafından yeniden oluşturulan U14 Teknik Kurulu’nda bir kez daha görev aldı.

2024 yılından bu yana U14 Teknik Kurulu’nda görev yapan Türe’nin yeni dönemde de kurulda yer alması, bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmaların ve tecrübesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Karate branşında uzun yıllardır sporcu yetiştiren, milli takım düzeyinde görev yapan ve Çorum’da birçok başarılı sporcunun yetişmesine katkı sağlayan Samet Türe, yeni dönemde de Türk karatesinin altyapısının güçlendirilmesi, yetenekli sporcuların takip edilmesi ve teknik çalışmaların planlanması süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Görevlendirme sonrası açıklamalarda bulunan Türe, kendisine yeniden bu sorumluluğun verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Beni bu göreve yeniden layık gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Sayın Ercüment Taşdemir’e, yönetim kurulumuza ve teknik kurul başkanımıza teşekkür ediyorum. Türk karatesinin geleceği olan sporcularımız için aynı azim ve sorumluluk anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Samet Türe’nin yeni dönemde de U14 Teknik Kurulu’nda görev alacak olması, Çorum spor camiasında gururla karşılanırken, kentin karate branşındaki temsil gücünü de bir kez daha ortaya koydu.