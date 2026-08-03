Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen 2001 doğumlu Portekizli stoper Alexandre Penetra ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Avrupa'nın en önemli futbol altyapılarından biri olarak gösterilen Benfica Seixal Akademisi'nde yetişen Penetra, profesyonel kariyerinde Famalicão ve AZ Alkmaar formalarını giydi. Genç yaşına rağmen önemli bir tecrübe edinen başarılı savunmacı, Portekiz Milli Takımı'nın U15, U16, U18 ve U21 kategorilerinde görev yaptı ve özellikle U21 Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer aldı.

Hollanda Kupası Şampiyonu

Geride kalan sezonda AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşayan Alexandre Penetra, uluslararası tecrübesini artık Arca Çorum FK formasıyla sahaya yansıtacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.