Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Yarı Final Grup Birinciliği 1-3 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da yapıldı. Çorum takımı yarı finalde antrenör Merve Nur Yetişgen önderliğinde Ahmet Selim Turpoğlu, Ahmet Said Topuz, Utku Emir, Sefa Mucur ve Ensar Çetin oyuncu grubu ile mücadele etti.

Başarılı maçlar çıkaran Çorum erkek yıldız takımı grubunu ikinci sırada tamamlayarak 24-29 Ağustos tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.