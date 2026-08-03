Çorum futbolunun tanınan hakemlerinden ve beden eğitimi öğretmenlerinden İsmail Sırma, özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ümmügülsüm ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğün programı 1 Ağustos Cumartesi günü başladı. İlk olarak Gülabibey Mahallesi Bağcılar 93. Sokak No: 7/4 adresindeki Sırma Apartmanı önünde düzenlenen yemek programında aileleri, yakınları ve davetliler bir araya geldi.

Düğün programı 2 Ağustos Pazar günü konvoy eşliğinde gerçekleştirilen gelin alma organizasyonu ile devam etti. Aynı gün saat 19.00'da Yıldız Park Düğün Salonu'nda düzenlenen nikâh ve düğün töreninde genç çift, davetlilerin huzurunda mutluluğa "evet" dedi.

ÇORUM HABER, olarak İsmail Sırma ve Ümmügülsüm Sırma çiftine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diler.