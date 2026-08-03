Samsun'un Terme ilçesinde 101. Geleneksel Oğuzlu Yağlı Güreşleri düzenlendi. Çorum Belediyesi güreşçilerinden Bekir Eryücel ikinciliği elde etti.

Terme Hasan Gemici Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona Terme'nin yanı sıra çevre illerden 220 pehlivan katıldı.

Başpehlivanlık finalinde Bekir Eryücel ile Tokatlı pehlivan Serhat Elvan karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı kazanan Serhat Elvan başpehlivanlığı alırken, Bekir Eryücel ikinci oldu. İstanbul-Çatalca Belediye güreşçisi Yıldıray Pala ile Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Onur Susuz ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren pehlivanlara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.