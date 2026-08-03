Transfer çalışmaları çerçevesinde kadrosuna bir stoper daha katmak isteyen Arca Çorum FK’nın, Hollanda’nın Az Alkmaar takımında oynayan 24 yaşındaki Portekizli Alexandre Penetra’nın peşinde olduğu öğrenildi.

Benfica’nın altyapısında yetişen ve 2023-2024 sezonundan beri Az Alkmaar’da oynayan Alexandre Penetra, geçen sezon 4 farklı kulvarda 54 maçta 4.601 dakika süre alırken, 2 gol-1 asistlik skor performansı sergiledi. Az Alkmaar’ın, oyuncuyu bonservisi ile vermek istemediği belirtilirken, Arca Çorum FK’nın kiralama yoluna gittiği ve görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü kaydedildi.