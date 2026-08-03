Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, yarın (4 Ağustos Salı) basın toplantısı düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulüp Başkanımız Sayın Savaş Balçık ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada; Süper Lig’e çıkış süreci, kulübümüzün Süper Lig vizyonu, transfer süreçleri, Çorum Şehir Stadyumu’nda yürütülen yenileme çalışmaları ile kamuoyunun merak ettiği güncel konular hakkında bilgilendirmelerde bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Arca Çorum FK’nın gelecek hedeflerinin de paylaşılacağı toplantı, Anitta Otel’in Hattuşili Salonunda, saat 16.00’da başlayacak.