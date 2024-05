Bu hizmetleri verirken de her bir teşkilat mensubumuzun enerjisinden faydalanarak en üst seviyede hizmetleri sunmaya çalışacağız. Kardeşlik hukukumuzu koruyarak inşallah hep birlikte el ele vererek Çorum'a daha iyi hizmetler yapacağız” dedi.

TEŞKİLATLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ahlatcı, yerel seçimlerin ardından teşkilat mensuplarıyla buluşmaya devam ediyor. Daha önce ilçe başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi başkanı ve meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları başkanları ile bir araya gelen Ahlatcı, daha sonra da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri ile buluşarak seçim süreci ve bundan sonra yapacakları çalışmalarla ilgili geniş bir değerlendirme toplantısını gerçekleştirmişti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Sürekli teşkilat mensupları ile buluşarak yapılacak çalışmaları istişare eden Yusuf Ahlatcı, her kademedeki parti teşkilatları ile omuz omuza vererek Çorum için birlikte çalışacaklarının altını çizdi. “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diyen Ahlatcı, “Milletimize, hemşerilerimize yapacağımız hizmetleri konuşuyoruz. Bundan sonra toplumun her kesimi ile değişik zamanlarda biraraya gelerek ortak akıl çerçevesinde şehrimiz için birlikte çalışmaya üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ESER VE HİZMET SİYASETİ MESAJI

Ahlatcı, teşkilat mensuplarıyla buluştuğu toplantılarda şu mesajları verdi: “Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, AK Parti demek aile demek eser ve hizmet siyaseti demek. Geride bıraktığımız yıllara bakacak olursak; yapılamaz, hayal denilen birçok projenin altında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasında dik duran AK kadroların imzası var. Bizlerde teşkilat olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, partimizin mesajını bütün hanelere bütün iş yerlerine vatandaşlarımıza ulaştıracağız.”

