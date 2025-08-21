Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, A Parti heyetini ağırladı.

Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Ali Fatih Göktuğ, Kadın Kolları Başkanı Tülay Oktay, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Daşdan ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaret etti. Heyeti, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ağırladı.

Ziyaret kapsamında, Çorum’un ekonomik gelişimi, iş dünyasının beklentileri ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başaranhıncal, şehrin üretim ve istihdam kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara değinerek, “Çorum iş dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket ediyoruz. Bu tür ziyaretler, kentimizin sorunlarını istişare etme ve çözüm yolları geliştirme açısından büyük önem taşıyor” dedi.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet ise Çorum’un ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, “İş dünyamızın sorunlarını dinlemek, çözüm önerilerini yerinde görmek ve siyaset ile sanayiyi ortak bir noktada buluşturmak bizim için çok kıymetli. Çorum’un gelişmesi için her türlü iş birliğine hazırız” ifadelerini kullandı.

Başaranhıncal, nazik ziyaretlerinden dolayı Anahtar Parti heyetine teşekkür ederek, Çorum’un kalkınması adına birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK