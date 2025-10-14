Ahlatcı Holding bünyesindeki AHGAZ ve ENERYA hisselerinin, yatırımcılarına büyük kazanç sağladığı gözlendi.

AHGAZ’ın Cuma günü itibariyle kapanış fiyatı 27.30 lira, şu anki değeri 341.25 lira. 22.12.2022 tarihindeki açılıştan 10 Ekim 2025’e kadar geçen süre 1.023 gün (2.8 yıl). Buna göre AHGAZ hisseleri 2.8 yılda % 517 artmış oluyor.

BİST’te ENERYA hisselerinin Cuma günü kapanış fiyatı 10.19 lira. Şu anki değeri 631.78 lira. 23.8.2023 tarihindeki açılıştan 10 Ekim 2025’e kadar geçen süre 778 gün (2.1 yıl). Dolayısıyla 2.1 yılda artış % 711 olarak ortaya çıkıyor.