Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre yayınladığı ihracat verilerine göre 2023 yılında toplam 2 milyar 206 milyon dolarlık, 2024 yılında ise 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum, 2025 yılının ilk 9 ayında 3 milyar 332 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılı geride bırakmış oldu.

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı Eylül ayı illere göre ihracat verilerini açıkladı. Ocak-Eylül döneminde ihracat ülke genelinde yüzde 4.1 artarak 200 milyar 625 milyon dolara ulaşırken, 27 ilden 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığı bildirildi. 9 aylık dönemde ise 46 ilin ihracatının arttığı vurgulandı.

2025 Yılı Eylül ayında faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul 4 milyar 512 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 827milyon dolarla ikinci sırada, Bursa 1 milyar 809 milyon dolarla üçüncü sırada, İzmir 1 milyar 803 milyon dolarla dördüncü sırada ve Tekirdağ ise 1 milyar 189 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2025 Yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise Bursa 301 milyon dolarlık artışla birinci il olurken, Çorum 214 milyon dolarlık artışla ikinci il, İzmir 172 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Hatay 60 milyon dolarlık artışla dördüncü il ve Aksaray ise 55 milyon dolarlık artışla beşinci il oldu.

2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolar, Şubat ayında 431 milyon 586 milyon dolar, Mart ayında 450 milyon dolar, Nisan ayında 351 milyon dolar, Mayıs ayında 565 milyon dolar, Haziran ayında 367 milyon dolar, Temmuz ayında 587 milyon dolar ve Ağustos ayında ise 626 milyon dolarlık ihracat yapılan Çorum’da Eylül ayı ihracatı ise 487 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Muhabir: Haber Merkezi