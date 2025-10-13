Türk Haber Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu’nun emekliye ayrılması nedeni ile yeniden aday olmadığı kongre Umay Otel Düğün Salonu’nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede Divan üyeliklerine TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Türk Büro Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan ve Türk Enerji–Sen İl Temsilcisi Mehmet Ulucan seçildi.

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın ve Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve üyelerinin katıldığı genel kurulda konuşan Hüseyin Parpucu, 41 yıl onurla yürüttüğü kamu görevinden ve 30 yıl önce başladığı sendikal mücadeleden Şubat ayında emekliye ayrılması nedeni ile ayrıldığını, Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine ise büyük kongreye kadar devam edeceğini bildirdi.

Kamu-Sen İl Başkanı Aydın da Hüseyin Parpucu’ya şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek göreve gelecek olan yeni yönetime başarılar diledi. Ayrıca Parpucu’ya plaket verdi.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi. Fahri Hancı’nın tek aday olduğu genel kurulda Türk Haber Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi Yönetim Kurulu; “Rafet Kırcı, Ahmet Çavdar, Zeki Atlı, Emel Yaşar Ettin, Murat Güzeloğlu, Yavuz Yılmaz”; Denetleme Kurulu: “Fatih Kartal, Halil Altunkaya, Doğan Atik, Şerif Yılmaz, Gökhan Seyhan”; Disiplin Kurulu: “Muhsin Alaca, Bülent Yıldırım, Hasan İnce, Ahmet Tayfun Karlıdağ, İlhan Pehlivan” ve Genel Merkez Üst Kurul Delegeleri ise “Mevlüde Çıtak, Zeki Atlı, Murat Güzeloğlu.”dan oluştu.

