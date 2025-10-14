Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi’nin birlikte organize ettikleri Dayanışma Gecesi, 17 Ekim Cuma akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.
Hacı Bektaş Vakfı’nın “Rıza Şehri” projesi, Çorum’dan, yurt içinden ve dışından desteklerle başarılı bir biçimde ilerliyor.
Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, inşaatın fotoğraflarını da paylaşarak, Cuma akşamı dayanışma yemeğinde buluşma çağrısı yaptı.
Meltem-Uğur Çınar çiftinin sunacağı gecede, Uygar Erdoğan, HBVV Bağlama Grubu, Nezahat Doğan, İsmail Bilgin ve Ercan Aygün sahne alacak.
