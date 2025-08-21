Devlet Demiryolları Daire Başkan Yardımcısı Kenan Oğul ve Şube Müdürü Necdet Kocaman’dan gelinen aşamalar hakkında kapsamlı bilgiler alan Milletvekili Ahlatcı, verimli bir istişare gerçekleştirdi.

Milletvekili Ahlatcı, “Şehrimizin her alanda kalkınması için olduğu gibi bu dev hizmetlerin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz. Hem yolcu taşımacılığında konforu hem de sanayimiz için lojistik gücü artıracak bu yatırımlar; Çorum’un üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkı sağlayacak, geleceğine yön verecek. Hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu hizmetlerin en kısa sürede tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

