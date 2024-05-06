Muhammed Fatih Temur yönetiminde Mayıs ayı toplantılarına başlayan İl Genel Meclisi’ne Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile İl Başkanı Dinçer Solmaz konuk oldu.

Ahlatcı ve Solmaz toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce İl Genel Meclisi üyelerine seslendi. Buna göre ilk olarak kürsüye CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz geldi.

31 Mart seçiminin ardından 5 yıl boyunca Çorum’da kırsala hizmet verecek olan İl Genel Meclisi üyelerinin kıymetli ve bir o kadar zor bir görevi üstlendiğini söyleyen Solmaz, ilimizin tarım ve sanayisinin sürekli geliştiğini, tarihte en büyük medeniyetlerden birine başkentlik yapan ilimizde üyelerin bu ağır sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inandığını bildirdi.

İl Genel Meclisi üyelerinin 5 senelik zaman zarfında hiçbir ayrım gözetmeksizin Çorum’un bütünü için adaletli ve eşitlikçi kararlarla çalışacağına inandığını anlatan Solmaz, alınan tüm müsbet kararlarda CHP grubu olarak Meclisin yanında yer alacaklarını da sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da İl Genel Meclisi üyelerini Ankara’da misafir etmek istediğini söyledi. Seçimin ardından yeniden oluşan İl Genel Meclisi’nin yükünün ağır olduğunu ancak ilimizin tüm köy ve bağlılarına en iyi hizmeti sunacağına inandığını vurgulayarak görevlerinde başarı dileyen Yusuf Ahlatcı, “Bir seçim dönemini geride bıraktık. Artık iş zamanı. Çorum, 757 köy ve 393 bağlısıyla ülke genelinde en büyük ilk 5 il arasındadır. Sizlerin bu ağır yükü kaldıracağınıza inanıyorum. Ankara’da kapım sizlere her zaman açıktır. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi