İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy ve komisyon üyelerince yapılan keşif çalışması kapsamında, özel bireylerin daha güvenli ve modern koşullarda hizmet alabileceği yeni bir yapının inşası için uygun arsa belirlenmeye çalışıldı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, özel bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bireylerin ihtiyaçlarına daha etkin şekilde cevap verebilmek adına altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yeni binanın, deprem yönetmeliği başta olmak üzere güncel mevzuata uygun şekilde planlanacağı ve en yüksek yaşam standartlarını sunmayı hedeflediği vurgulandı.

Çalışmaların, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik uzun vadeli projelerin bir parçası olarak yürütüldüğü ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi