Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda iki gün süren genel kurulun ilk günü kongre yapılırken, ikinci gün ise seçimler gerçekleştirildi.

Genel kurulun divan başkanlığını Engin Karataş yaparken, üyelikleri ise Yunus Emre Mert ile Onur Afacan yaptı. Kongrede ilk gün faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Pazar günkü toplantıda ise yeni yönetimde görev alacak yönetim kurulunun seçimine geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde Dr. İlker Uzeli, Çorum Tabip Odası Başkanı seçildi. Yönetim kurulu ise Dr. Murat Doğan, Dr. Yunus Emre Mert, Dr. Arif Ahmet Gündoğdu, Dr. Onur Afacan yer aldı.

Onur Kurulu’nda Dr. Mehmet Zafer Boyacıoğlu, Dr. İsmail Türker Ejder, Dr. Derya Yapar, Dr. Taner Alıç, Dr. Mehmet İhsan Emre’nin seçildiği kongrede Denetleme Kurulu Dr. Mithat Bekdemir, Dr. Eftal Beggi ve Dr. Ali Şimşek’ten oluştu. Büyük Kongre delegeliğine ise Dr. Soner Gürel, Dr. Engin Karataş, Dr. Yunus Erol Şahinci, Dr. Ömer Metin ve Dr. Furkan Uğur seçildi.

Editör: Haber Merkezi