Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Ustalar Sanatı Anlatıyor’ Sanat Sempozyumu 8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te okulun konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Moderatör ve sunumunu okulun Görsel Sanatlar Öğretmenleri Alper Türkyılmaz ve Füsun Erden Yılmaz’ın yapacağı sempozyuma konuşmacı olarak Ressam- Akademisyen Bünyamin Balamir, Ressam - Sanat Eğitimcileri Bünyamin Ağbal, Nilgün Ayşecik Çevik, Dursun Boran Oran ve Seval Sağlam katılacak.

Usta sanatçılar öğrencilere sanat yoluyla eğitim, mitoloji ve sanat ilişkileri, Türkiye’de sanatçı olmak gibi konularda konuşma yapacak.

Okuldan yapılan açıklamada, “Bütün sanatseverleri bu sempozyumda sanatı büyütmeye ve paylaşmaya davet ediyoruz” denildi.