3 okulun katılımıyla düzenlenen Liseli Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği, Spor Lisesi’nin şampiyonluğu ile sonuçlandı.

Tek devreli lig statüsüne göre düzenlenen il birinciliğinin son maçı Nazmi Avluca Sahası’nda, Spor Lisesi ile Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında oynandı. Deneyimli il hakemlerinden Ömür Soytemiz’in yönettiği maçta Spor Lisesi 12.dakikada Mert’in golüyle 1-0 öne geçerken, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 33.dakikada Berat’la beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda daha üstün oynayan Spor Lisesi, 42.dakikada Mustafa ile 2-1 öne geçerken, 53.dakikada Göktuğ ile bir gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan Spor Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.