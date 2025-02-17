31 Mart seçimlerinden bu tarafa belediyelerde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Arslan, “DEM ve CHP’li belediyeler, üyelerimizi büyük bir baskı, şantaj ve tehditle karşı karşıya bıraktılar. Bu süreçte 60 bin üyemiz istifa ettirildi” iddiasında bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın seçimden önce ‘hiçbir işçi işinden olmayacak’ diye taahhütname imzaladığını belirten Arslan, “Kendisi tam bir şovmen. Seçilir seçilmez 89 arkadaşımızı işten çıkardı. 5 ay eylem yaptık, Bolu’dan Ankara’ya yürüdük. En sonunda arkadaşlarımızı sendikadan istifa etmeleri koşuluyla tekrar işe aldı” dedi.

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“DEM PARTİ DEVLETLE İNATLAŞIYOR”Konuşmasında Van’a atanan kayyumu savunan Arslan, “DEM Parti devletle inatlaşıyor. Devletle inatlaşarak ısrarla terörle iltisaklı kişileri aday gösteriyorlar. Bu hesapla her zaman kaybetmeye mahkûmlar. Umuyorum ki en kısa sürede DEM Partili yönetimin işten attığı arkadaşlarımız da tekrar işlerine kavuşurlar” şeklinde konuştu.