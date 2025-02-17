Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine hayırseverlerin desteği ile kazandırılan Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve Öğrenci Kütüphane’nin açılışı için düzenlenen törene katılan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, daha önceden ayarlanmasına rağmen kendisine konuşma sırası verilmemesini protesto ederek salondan ayrıldı. Protokol üyelerinin hazır bulunduğu programda kendisine söz hakkı verilmediği için salonu terk eden Mehmet Tahtasız'ı Hastane Başhekimi Erdal Komut kolundan tutarak ikna etmeye çalıştı.

Program kapsamında Vali Ali Çalgan, Milletvekilleri ve protokol üyelerinin katılımı ile hastanenin toplantı salonunda bir tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin programının okunmasının ardından Milletvekili Tahtasız yerinden kalkarak konuşma yaptırılmayacak olmasına tepki gösterip “Sağlık çalışanlarının boğazına sarılabilirsiniz diyen bir milletvekiline TBMM’de gereken tepkiyi göstermiş bir kişi olarak burada konuşma verilmeyecek olmasını kınıyorum. Muhalefetin sesiniz kısamazsınız” şeklinde tepkisini dile getirerek salondan ayrıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile birlikte daha sonra hastane önünde bir basın açıklaması yapan ve geçmişte de tarım ve milli eğitimde aynı sorunla karşılaştığını söyleyen Mehmet Tahtasız; “AKP İl Başkanı gibi davranan sağlık yöneticilerini kınıyorum” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi

İl Başkanı Solmaz ile birlikte katıldıkları açılış öncesi Valilik özel kaleminden konuşma yapıp yapmayacağına yönelik talebinin alındığını, kendisinin de konuşma talebini iletmesine rağmen törende söz verilmediğini belirten Mehmet Tahtasız: “Halkın seçtiği bir milletvekilini konuşturmayan, devletin doktoru değil de AKP İl Başkanı gibi davranan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut’u kınıyorum. Yargı sopasıyla muhalefeti susturmaya çalışan, ülkemizi bir parti devleti haline getirme gayreti içinde olan AKP iktidarını kınıyorum.Bu tür çirkin oyunlarla bizleri susturacaklarını sananlara şunu söylüyorum: Biz halkın içindeyiz. Halkımızın sorunlarını çarşıda, pazarda, köylerde, TBMM çatısı altında gündeme getirmeye devam edeceğiz. Susmayacağız!AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam “Sağlık hizmetlerinden memnun kalmazsanız, sağlıkçıların gırtlaklarına yapışın” demişti. Sağlık sistemini bozan canla başla görev yapan sağlık emekçileri değil, AKP İl Başkanı gibi hareket eden sağlık yöneticileridir. Bu tür ucuz oyunlara papuç bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyor, İl Başkanımız Dinçer Solmaz ile birlikte yaptığımız açıklamayı halkımızın bilgisine ve takdirine sunuyorum” şeklinde konuştu.