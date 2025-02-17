AK Parti Çorum İl Başkanlığında, AK Parti 8. Büyük Olağan Kongre öncesi, İl Başkanı Yakup Alar, basın toplantısı gerçekleştirdi. Alar’a basın toplantısında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve il yönetimi eşlik etti.

8. Büyük Olağan Kongresi için gün saydıklarını belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, bu süreçte il ve ilçe kongrelerini büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladıklarının altını çizdi. Gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarında olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hâkim olduğuna şahit olduklarını vurgulayan Alar, "Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘halka hizmet, hakka hizmettir’ şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

AK Parti'nin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini kaydeden Alar, şunları söyledi: "Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında ‘eski’ ya da ‘yeni’ ayrımı yoktur; bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi ‘Kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır."

"TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİ UĞRUNA MÜCADELE EDEN BİR DAVANIN NEFERLERİYİZ"

"Unutulmamalı ki bizler, liderimizin, ‘Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ ilkesini benimseyen, Türkiye’nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz" diyen Alar, "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, bunu bize nasip eden Rabbimize hamdediyoruz. Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye’mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. " şeklinde konuştu.

"ADALETİ YAYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı olduğunu dile getiren Alar, şu ifadelere yer verdi: "8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye Yüzyılı’nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı’nın ana hedefinden yola çıkarak, ‘Adında AK, Işığında İstikbal’ dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız ‘Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti’ şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. AK Parti’mizin ışığındaki istikbal ile; geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize ‘hayırlı olsun’ diyor, 23 Şubat’ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."