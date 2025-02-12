İlçe ve beldelere geçtiğimiz 6 yıl içerisinde farklı alanlarda destekler verdiklerini belirten Başkan Aşgın, “Tüm ilçelerimize eşit şekilde yardım yapmanın gayreti içerisinde olduk. İlçe belediyelerimizden gelen talepleri imkânlarımız doğrultusunda karşıladık ve bundan sonraki süreçte de desteğimiz devam edecek. Bu süre içerisinde ilçelerimize toplamda 61 bin 384 ton mıcır desteği sağladık. Bunun yanı sıra yaklaşık 40 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. 18 bin metrekareye yakın da parke taşı desteği sağladık. Şehrimizde hemşehrilerimizin rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için çalışmalar yaparken ilçelerimizden gelen talepleri de karşılamanın gayreti içerisinde olduk. Bu desteğimizi sağlarken de hiçbir zaman ilçelerimizi birbirinden ayırmadık. Belediyelerimizin hangi partiden olduğuna bakmadık. İlçelerimizle bir bütün haline geldik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük. İlçelerimize yaptığımız ziyaretlerde de ilçe sakinlerimizden gelen olumlu tepkiler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz her zaman ilçelerimizin yanındayız. Biz birlikte çok güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR