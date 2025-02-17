Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, Çorum'un bazı ilçelerinde okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Meteoroloji’den alınan bilgiye göre Çorum’da hava sıcaklığının bu hafta mevsim normallerinin altında seyredeceği ve 2 gün ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞECEK

Çorum’da 18 Şubat Salı günü çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 7, en düşük sıcaklığın ise 3 derece olması bekleniyor.

19 Şubat Çarşamba günü ise ilimizde kar yağışı bekleniyor, sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise 2 derece olacak.

Perşembe günü çok bulutlu bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklık 1, en düşük sıcaklık ise -4 olacak.

Sıcaklıkların daha da düşeceği Cuma günü sisli bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklık 0, en düşük sıcaklık -6 olacak.

Cumartesi günü ise en yüksek sıcaklığın -1, en düşük sıcaklığın ise -8 olması tahmin ediliyor.