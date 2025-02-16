Belediye, çevre temizliğini korumak amacıyla yere sigara izmariti atanlara idari para cezası uygulamaya başladı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tür çevre kirliliğini önlemek için özel olarak oluşturulan zabıta ekipleri sahada denetim yapıyor.

2 BİN 953 TL CEZA

Yapılan duyuruya göre, yere izmarit atan kişilere 2.953 TL idari para cezası uygulanıyor. Belediye yetkilileri, bu cezanın çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, vatandaşları temizlik kurallarına uymaya davet etti.

Belediye tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Hareket kabiliyeti yüksek, uzman zabıtalardan oluşan ekibimiz iş başında. Yere sigara izmariti atanlara 2.953 TL ceza hayırlı olsun. Temiz bir şehir için Atma şu zıkkımı yere!”

DENETİM SÜRÜCEK

Yetkililer, çevre kirliliği ile mücadelede kararlı olduklarını ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Uzman zabıta ekiplerinin özellikle kalabalık alanlarda, park ve meydanlarda sıkı takip yapacağı vurgulandı.

Bu uygulama ile ilimizde çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların çevreyi koruma konusunda daha duyarlı olmalarını ve kamu alanlarını temiz tutmalarını istedi.

Editör: Haber Merkezi