Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Teşkilatı, Cumhur İttifakı ortağı oldukları Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığı görevine seçilen Av. Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Mustafa Alagöz’e kutlama ziyareti yaptı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kaçep Birim Sorumlusu Ayşe Deli, İl Genel Meclisi Grup Başkanı Kenan Genç, Belediye Meclis Grup Başkanı Arslan Kaynar, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında, Cumhur İttifakı'nın önemi ve ülkemiz ile şehrimize sağladığı kazanımlar üzerinde duruldu. Cumhur İttifakı olarak şehre olumlu katkılar sağlamaya devam edileceği vurgulandı. Çıplak ve beraberindeki heyet daha sonra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alagöz’ü de ziyaret etti. Çıplak, Alagöz ve Yönetimine görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Yakup Alar ve Mustafa Alagöz, MHP İl Başkanı Çıplak’ın şahsında heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ