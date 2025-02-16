Çorum AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iki ayrı toplantı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 13 Şubat’ta düzenlenen ilk toplantıda ilimizde AFAD Akreditasyon sisteminde kayıtlı kurum/kuruluş ve sivil toplum kuruluşu bulunmaması nedeniyle bu konuda bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Çorum, Alaca, Osmancık, İskilip ve Sungurlu Belediyeleri, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, Çorum ve Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Arama Kurtarma Birimleri (AKUB) ile Nezir Derneği, İHH, Beşir Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği ve Cansuyu Derneği temsilcileri katıldı. Kahvaltılı toplantıda, AFAD akreditasyon sistemi hakkında detaylı bilgi verildi.

Düzenlenen ikinci toplantıda ise Çorum’da AFAD Gönüllülük sisteminde kayıtlı Destek AFAD Gönüllülerine, AFAD Başkanlığı’nın çalışmaları ve Uzman AFAD Gönüllülüğü sistemi hakkında bilgi verildi. Toplantıda, konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu toplantılarla, Çorum’da afet ve acil durumlara hazırlık konusunda farkındalığın artırılması ve gönüllü katılımının teşvik edilmesi amaçlandı.

Editör: SELDA FINDIK