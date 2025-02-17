Öğretmenevi’nde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Psiko-Sosyal Destek Platformu projesinin açılışında konuşan Köroğlu, 1 milyon taşeronun 2018’de kadroya alındığını ve bunda Hak-İş Genel Başkanı Arslan’ın emeğinin büyük olduğunu belirterek, “Genel Başkanımız o gün mücadele vermeseydi biz bugün burada yoktuk. Şu an Çorum’da Hizmet-İş olarak 2.300, Hak-İş olarak 5 binin üzerinde üyemiz var. Toplu sözleşmelerimizi Türkiye genelinin üzerinde imzaladık. Bu nedenle işçilerimiz de mutlu, işverenlerimiz de mutlu, sendika olarak biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.

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Editör: Haber Merkezi