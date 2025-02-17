Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülecek proje, Ortaköy Suyolu Mahallesi’nde modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. İhale kapsamında konutların yanı sıra dükkânlar, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek.

Bu önemli proje, bölgedeki konut ihtiyacına cevap vermeyi ve şehirleşme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

İhaleye katılmak isteyen firmalar ve proje detaylarını öğrenmek isteyenler, EKAP üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilir” dedi.

Editör: SELDA FINDIK