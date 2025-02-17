Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Eğitim-Bir-Sen’in 33. yılına özel bir açıklama yaptı. Okumuş, sendikanın tarihçesine ve elde ettiği başarılara değinerek, “Emek mücadelesinde yerli bir duruş, millî bir düşünce ve milletin değerleriyle bezenmiş bir anlayışla yola çıkan Mehmet Akif İnan’ın başlattığı hareket, bugün hak ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yol kat etti” dedi.

14 Şubat 1992'de kurulan Eğitim-Bir-Sen’in 33 yıllık süreçte sayısız kazanım elde ettiğini belirten Okumuş, “Sendikamız, emek mücadelesini sadece yerelden evrensele taşımakla kalmadı; eğitim çalışanlarının mesleki dayanışmasını güçlendirdi, özlük haklarını savundu ve ülkemizin demokratikleşmesi için önemli adımlar attı” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen’in özellikle 28 Şubat dönemi ve sonrasındaki mücadeleleri hakkında da açıklamalarda bulunan Okumuş, şunları söyledi:

“28 Şubat süreci, Eğitim-Bir-Sen için büyük bir sınav oldu. O dönemde karşılaştığımız engelleri aşarken, hak ve özgürlük mücadelesini sürdürdük. Bugün geldiğimiz noktada başörtüsü yasağının kalkması, katsayı uygulamasının kaldırılması, eğitimde yapılan reformlar gibi pek çok kazanımda Eğitim-Bir-Sen’in kararlı mücadelesinin izleri var.”

Sendikanın demokratik değerlerin savunucusu olarak, her türlü baskı ve zulme karşı durduğunu kaydeden Okumuş, “Eğitim-Bir-Sen, sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında haksızlıkların karşısında durdu, mazlumların yanındaydı. Eğitim çalışanlarının haklarını savunmakla kalmayıp, medeniyet değerlerimizi de yaşatmayı amaçladık” ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye’nin en büyük sendikası olan Eğitim-Bir-Sen’in, gelecekte de eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğini ifade eden Okumuş, “Eğitim-Bir-Sen, sadece sendikal bir yapı değil, aynı zamanda bir değerler hareketidir. Amacımız, eğitim çalışanlarının haklarını savunmanın ötesinde, toplumumuzun her kesimine daha adil bir düzen sağlamak” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR