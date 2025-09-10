Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik 43 milyon avro (yaklaşık 2 milyar TL) tutarında yeni bir hibe paketi açıkladı.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, süt ve kırmızı et üretimi yapan işletmelerin yanı sıra kanatlı eti ve yumurta üreticilerinin de yüzde 60 ile 75 oranında hibe desteğinden yararlanabileceği bildirildi.

Belirlenen proje limitleri; süt ve kırmızı et sektörü için 750 bin avro, yumurta sektörü için 500 bin avro, broyler tavukçuluk ve hindi için 375 bin avro, kaz sektörü için ise 125 bin avro oldu. Tüm yatırımlar KDV ve diğer vergilerden muaf tutulacak.

Başvurular 15 Eylül 2025’te başlayacak, online başvuru sistemi 3 Kasım 2025’te kapanacak. Fiziki başvuru dosyaları için son tarih ise 14 Kasım 2025 olarak açıklandı.

Yatırım süreleri, yapım işi bulunmayan projelerde en fazla 9 ay, yapım işi içeren projelerde ise 18 ay ile sınırlı olacak.

Muhabir: Haber Merkezi