Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Zümrüt Halı Yıkama Fabrikası, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara yönelik bir oyun organize etti.

“Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı oyun, Zümrüt Halı firmasının sponsorluğunda çocuklar için ücretsiz sahnelenecek. Çorum Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Caner Ergan’ın yazıp yönettiği oyun yarın (23 Mart 2025 Pazar günü) saat 14.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda çocukların beğenisine sunulacak.

Emel Emir (Tavşan), Caner Ergan (Avcı), Şevval Şahin (Tilki) ve Yunus Emre Bayram’ın (Bay Ayı) rol aldığı oyunda teknik altyapı ise Rüveyda Melek Ünal tarafından sağlanıyor. Hayvan sevgisi, dostluk ve sağlıklı yaşam ile ilgili kazanımların verildiği oyun, Kötü Avcı'nın ormanlara ve hayvanlara zarar vermesi üzerine yazılmış.

Zümrüt Halı Yıkama İşletme sahibi Fatih Yılmaz çocukların Yaramaz Tavşanın arkadaşları Bay Ayı ve Kurnaz Tilki ile Avcıyı durdurmak için verdiği amansız mücadeleye tanıklık edeceği oyuna tüm çocuklar davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ