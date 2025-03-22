Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi, Erasmus+ KA220-SCH kapsamında başlattığı “ECO-LINGUA KIDS: Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarında Çevre Odaklı İkinci Dil Edinimi” projesiyle Avrupa’da ses getiren örnek bir çalışmaya imza attı.

Çocuklarda yabancı dil öğrenimini çevre farkındalığıyla birleştirerek geleceğin bilinçli, çevreye duyarlı bireylerini yetiştirmeyi hedefleyen Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri proje kapsamında toplumsal bilinci artırmak için bir dizi etkinlik düzenledi.

Çorum şehir merkezinde sokak röportajları yapan öğrenciler, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak hem projenin amaçlarını tanıttılar hem de çevre ve dil öğrenimi arasındaki güçlü bağı anlattılar. Mehmetçik Anadolu Lisesi projesi ile Avrupa’da da dikkat çeken yenilikçi bir eğitim yaklaşımı sergiledi. Okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların yabancı dil edinimini hızlandıran ve bunu çevre bilinciyle entegre eden proje, uzmanlar tarafından örnek gösterildi.

Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren çevreye duyarlı olmalarını ve aynı zamanda dil yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan proje, eğitim alanında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sağlıyor.

Editör: HABER MERKEZİ