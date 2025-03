Şehidin babası Bedri Karaçam ve annesi Aysel Karaçam ile görüşen Vali Çalgan, devletin ve milletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Vali Ali Çalgan, şu ifadeleri kullandı: “Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri başımızın tacıdır. Devlet ve millet olarak her zaman onların yanındayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum”

Ziyarete, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ASAL Bölge Başkanı Per. Yb. Erdal Dirik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve eşi Elif Aydın ile Müftülük Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen de hazır bulundu.

Şehit ailesine taziye dileklerini ileten yetkililer, her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ