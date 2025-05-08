İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında açılan stantlarda öğrenciler trafik kuralları ve trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Polis ve Jandarma trafik ekiplerinin kullandıkları araçlar ve uygulamalarda kullandıkları malzemelerin de tanıtıldığı etkinlikte konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Sürücü ve sürücü adaylarına trafik kurallarını hatırlatmak, farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin yapıldığını kaydetti.

“Kurulan her stantta ibret verici şeylerle karşılaşıyoruz” diyen Çalgan, “Çok ilgili görünmeyen karayolları standında trafik işaret ve uyarı levhalarının bir kısım sorumluluk duygusu az olan vatandaşlarımız tarafından tahrip edildiğini, zarar verildiğini gördük. Uyarı ikaz levhalarının öneminden tutun, hız limitlerine uyulması, diğer sürücülerin haklarının gözetilmesi, dikkatli araç kullanılması yönünde ne gerekiyorsa o konuda bilgilendirmeler yapılmakta.

Bu konu toplumumuz için son derece önemli bir konu. Çok önemli söylendiğinde tüyler ürperten nahoş hastalıkların bu toplumda yarattığı kayıplardan daha çok kayıpları trafik terörüne vermekteyiz. Devletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da büyük gayret göstermekte. Trafik kazalarının az olması, bundan doğan zararların en aza indirilmesi, maddi manevi kayıpların aza indirilmesi için çaba gösteriyor” dedi.

Trafik kazalarının azalmasında en büyük etkiyi yaratacak davranışın sürücülerden geleceğini ifade eden Çalgan, ‘Bir kural, bir ömür’ mottosu ile sürücülerden trafik kurallarına mutlaka uymalarını istedi.

Etkinlik çerçevesinde motosiklet kullanan gençlere kask hediye edildi, yılın sürücülerine plaket ve hediyeler verildi.

Trafik standında el broşürü ve kampanya içerikleri de dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK