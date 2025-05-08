Çorum'un Alaca ilçesinde 10 köyde toplam 65 hazine arazisi satışa çıkarıldı.

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

Çelebibağ, Harhar, Karatepe, Küre, Tutluca, Çevreli, Kızkaraca, Tahirabat, Yüksekyayla ve Büyükhırka köylerindeki 65 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

SATIŞ İHALESİ 20 MAYIS'TA

Araziler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs tarihinde Alaca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı satışa sunulacak.