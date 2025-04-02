Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Lig’inde 5 kategoride de geri sayıma geçildi. Ahlatcı Çorum FK’nın gençleri U14, U15 ve U16 Ligi’nde bitime haftalar kala lige havlu atarken, U17 ve U19 Ligi’nde ise iddiası devam ediyor.

U19’DA 3 TAKIMIN PLAY-OFF ŞANSI VAR

9 takımın 3 devreli lig usulüne göre mücadele ettiği U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta Ahlatcı Çorum FK ile birlikte 3 takımın Play-Off şansı devam ediyor. Bitime 4 hafta kala 55 puanla lider durumda bulunan Gençlerbirliği bu grupta Play-Off’a adını yazdıran ilk takım olmayı haftalar önce garantilemişti. Gençlerbirliği ile birlikte 36 puanlı 3 takımdan Ahlatcı Çorum FK, Aksarayspor ve Kastamonuspor kalan 4 haftada Play-Off mücadelesini sürdürecek. 29 puanla Lig’in beşinci sırasında yer alan Düzcespor ile 28 puanla altıncı sırada bulunan Kırıkkale FK’nın ise Play-Off’a adını yazdırması ise mucizelere kalmış durumda.

Sezonu ilk 2 sırada tamamlayan 2 takım Play-Off’a direk adını yazdırırken, ligi üçüncü sırada tamamlayan takım ise Play-Off maçları öncesi ön eleme maçı oynamaya hak kazanacak.

AVANTAJ ÇORUM FK’DA

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta Play-Off mücadelesi veren 3 takım arasında en avantajlı takım Ahlatcı Çorum FK. Kırmızı-Siyahlı ekip kalan 4 haftalık periyotta bir maçı eksik olduğu için 5 karşılaşmaya çıkacak. Bu maçların tamamını da sahasında oynayacak. Çorum temsilcisi kalan maçlarda Anadolu Üniversitesi, Kastamonuspor, Karabük İdman Yurdu, Kırıkkale ve Aksarayspor ile karşı karşıya gelecek.

U17’DE BİR UMUT

8 takımın 3 devreli lig usulüne göre mücadele ettiği U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta Ahlatcı Çorum FK’nın Play-Off şansı az da olsa devam ediyor. Lig’de lider Eskişehirspor ile Düzcespor Play-Off’u büyük oranda garantilerken, ligde gözler üçüncü olup ön eleme oynayacak takıma çevrildi. Bunun için de 31 puanla üçüncü sırada yer alan Ispartaspor, 29 puanla dördüncü durumda bulunan Ankaraspor ve 24 puanla beşinci sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK kalan 4 haftalık periyotta Play-Off mücadelesi verecek. Rakiplerine göre şansı az daha az olan Kırmızı-Siyahlılar kalan 4 haftada önce Kırşehir FK ile içeride, sonra Eskişehirspor deplasman, sondan bir önceki hafta içeride Karaman FK ve ligin son haftası ise Ankara’da Sincan Belediyespor’un konuğu olacak.

Lig’de iddiası kalmayan Çorum FK U14, U15 ve U16 takımları ise kalan haftalarda prestij mücadelesi verecek.